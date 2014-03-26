МИД России утверждают, что их пилотов не пропускают в Украине через границу

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пограничного ведомства.

«На протяжении последних нескольких дней в средствах массовой информации активно распространяются сообщения, что в столичных аэропортах пограничники безосновательно не пропускают членов экипажей российских судов. Однако данная информация не в полной мере отвечает действительности», - подчеркивается в сообщении.

Так, по данным пограничной службы, в ночь с 23 на 24 марта в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров, которые прибыли российской авиакомпанией «Аэрофлот», в соответствии с поручением правоохранительных органов Украины относительно запрета на въезд на территорию Украины, был не пропущен один гражданин РФ.

«Мужчина, предоставивший на контроль паспорт гражданина РФ, оказался одним из пилотов самолета. Других членов экипажа, следовавших в Украину, в праве пересечения границы не ограничивали. Однако командир экипажа принял решение, что и другие члены экипажа не будут пересекать границу», - отмечается в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что представители Государственной пограничной службы Украины действуют исключительно в пределах предоставленных полномочий, выполняя поручения правоохранительных органов Украины.

«Непропуск представителей гражданской авиации через государственную границу Украины не носит массовый характер. Однако в случае официального запрета на въезд иностранцам в Украину пограничники обязаны отказать в пересечении границы», - говорится в сообщении.

Также в пограничной службе добавили, что подобные случаи были в аэропортах Донецка и Харькова в начале марта. Тогда были не пропущены двое граждан России, которые оказались членами экипажей. В отношении них также действовало поручение правоохранительных органов Украины о запрете на въезд на территорию нашего государства.

В каждом случае гражданам, которые были не пропущены в Украину, выдается официальное решение об отказе, в котором указывается, на основании чего запрещается въезд на территорию Украины, отметили в Государственной пограничной службе.

Как сообщал УНИАН, в МИД РФ обвинили Украину в дискриминации летчиков «Аэрофлота», которые осуществляют полеты в украинские города.

«Государственная пограничная служба Украины продолжает запрещать членам экипажей воздушных судов российского авиаперевозчика покидать борт воздушного судна с целью соблюдения ими режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов при выполнении полетов на международных воздушных авиалиниях, что нарушает положение международных актов, направленных на соблюдение требований по безопасности полетов", - говорится в сообщении.