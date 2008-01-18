Тимошенко может отказаться от поездки к Саакашвили

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ не исключает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО может отказаться от визита в Грузию из-за состояния своего здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Г.НЕМЫРЯ высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я разговаривал сегодня с Юлией Владимировной, она действительно заболела – это очень сильная простуда, и в связи с этим она не принимает участие в сегодняшнем заседании СНБО. А что касается ее визита в Грузию на инаугурацию президента Грузии, которая запланирована на 20 января, это будет зависеть от того, как будет себя чувствовать премьер-министр в ближайшие пару дней», – сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, в случае, если премьер-министр не сможет совершить визит в Грузию, то Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен определить, кто будет представлять Украину на инаугурации Михаила СААКАШВИЛИ.