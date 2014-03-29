России плевать на то, признает ли мир Крым в ее составе - Лукашенко

Об этом он сказал в эфире Шустер Live, передает ТСН.

"Мы говорим о Крыме, о признан или не признан. И плевать России на то, что кто-то признает или не признает Крым в ее составе. У них своя логика есть, и логика насквозь железная. Были случаи и в мировой практике", - сказал Лукашенко.

Также он отметил, что Запад ведет себя в этой ситуации "шолудиво", а Россия выставила очень мощные контраргументы.

Читайте такжеЛукашенко не признает Януковича президентом

"И Россия никогда, как она заявляет, не двинулась бы в Крым, если бы для этого не было причин или хотя бы поводу", - добавил Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент категорически отверг военное вторжение в Украину со стороны Белоруссии: "Я вообще не представляю, чтобы въехать на танках в Киев".