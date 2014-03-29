Новий генсек НАТО "подрабатывал" таксистом

Новым генеральным секретарем альянса станет бывший норвежский премьер Йенс Столтенберг, говорится в сюжете ТСН.

В НАТО эту кандидатуру утвердили единогласно. 1 октября норвежец заменит на этой должности датчанина Андерса Фога Расмуссена.

Столтендберг дважды возглавлял норвежское правительство, со страной пережил теракт Андерса Брейвика.

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Запомнился он также путешествием на Южный полюс - в честь своего соотечественника Руаля Амундсена. А также работой в такси.

Перед выборами прошлого года Столтенберг сел за руль, собственноручно развозя избирателей.

Впрочем, победить ему это не помогло.

Как уже сообщалось, норвежский премьер Столтенберг стал новым генсеком НАТО.