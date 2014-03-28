Введение визового режима с РФ ничего не дает - Яценюк
23:15, 28 марта 2014Политика
0 0
Правительство Украины не поддержал идею введения визового режима с Российской Федерацией, потому что он ничего не дает, кроме временных политических баллов”.
Правительство не поддержало идею введения визового режима с РФ
Об этом заявил в эфире Первого Национального телеканала премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Была идея о введении визового режима с Россией. Я в этом случае был бы политически взвешенным. Поэтому правительство не поддержало идею введения визового режима с Россией. Политически это правильно», - сказал премьер.
Читайте такжеВ России хотят брать отпечатки пальцев у всех иностранцев
Яценюк отметил, что введение визового режима «ничего не дает, кроме временных политических баллов, но он бьет по простым людям».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter