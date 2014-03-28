Введение визового режима с РФ ничего не дает - Яценюк

Об этом заявил в эфире Первого Национального телеканала премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Была идея о введении визового режима с Россией. Я в этом случае был бы политически взвешенным. Поэтому правительство не поддержало идею введения визового режима с Россией. Политически это правильно», - сказал премьер.

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Яценюк отметил, что введение визового режима «ничего не дает, кроме временных политических баллов, но он бьет по простым людям».