Туск считает плохой идею Януковича о референдумах в регионах Украины

Глава польского правительства Дональд Туск считает плохой идею, переданную через некоторые российские СМИ от имени экс-президента Украины Виктора Януковича, провести референдум в каждом из регионов Украины по примеру Крымского, который привел к аннексии территории полуострова Россией.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление польского премьера во время его сегодняшнего визита в Кишинев.

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"Это нехорошая идея проведения региональных референдумов. Опыт с Крымом четко показывает к чему это может привести", - сказал Туск, который назвал сложным для понимания и восприятия этот призыв Януковича.

"Мы рассчитываем на то, что политические силы в Украине будут способствовать деэскалации, а не эскалации напряжения. Мы все заинтересованы в том, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине, спасти ее от банкротства и найти мирное решение проблем, в том числе, в украинско-российских отношениях", - сказал он.

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Туск выразил надежду, что все соседи украинцев понимают, что Украинское государство нуждается в помощи, а не "актах, которые угрожают ее территориальной целостности".