Огрызко в Брюсселе передал скандальное письмо

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО передал Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ письмо, подписанное руководителями Украинского государства, о программе Плане действий относительно членства в Альянсе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, на встрече в Брюсселе Генсекретар НАТО пообещал В.ОГРЫЗКО проинформировать членов Альянса об этом документе.

Поздравив В.ОГРЫЗКО с назначением на ответственную должность министра иностранных дел Украины, Я. де Хооп СХЕФФЕР отметил важность активизации политического диалога с Украиной на высшем уровне.

В.ОГРЫЗКО отметил, что и Президент Украины, и нынешнее правительство имеют единое виденье внешнеполитических перспектив Украины, а также политическую волю и необходимые механизмы относительно их реализации.

Я. де Хооп СХЕФЕР подчеркнул, что Альянс высоко ценит отношения особого партнерства с Украиной, отметив, что союзники готовы и в дальнейшем к активному сотрудничеству в реализации евроатлантических стремлений Украины.

От имени Альянса Генеральный секретарь выразил благодарность Украине за ее последовательный вклад в укрепление евроатлантической безопасности в контексте активной поддержки операции „Активные усилия”, других миссий и операций под проводом НАТО.

В.ОГРЫЗКО заверил собеседника в быстрейшем принятии годового Целевого плана Украина-НАТО на 2008 год и его своевременной и неуклонной имплементации. Собеседники также подчеркнули важность информирования украинского общества о сотрудничестве между Украиной и НАТО.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

С утра 18 января Фракции Партии регионов и КПУ заблокировали трибуну Верховной Рады Украины, требуя, чтобы Арсений ЯЦЕНЮК отозвал свою подписьпод письмом к Генсекретарю НАТО о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе.