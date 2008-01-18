Оппозиция заблокировала трибуну ВР

Фракции Партии регионов и КПУ заблокировали трибуну Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, член фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что решение о блокировании было принято двумя фракциями в связи с тем, что председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК не хочет отзывать свою подпись из письма к Генсекретарю НАТО о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что соответствующее письмо не отражает позицию украинского народа, и потому Альянс не должен рассматривать его как официальное заявление от Украины.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что все его действия отвечают действующему законодательству и Конституции. Он предложил фракциям оппозиции внести на рассмотрение парламента проекты нормативных актов, которые отменяли бы нормы действующего законодательства относительно возможного присоединения Украины к НАТО.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК призвал Партию регионов и КПУ «не дискредитировать авторитет Верховной Рады». По его словам, если оппозиционные фракции уверены, что председатель Верховной Рады нарушает действующее законодательство, то они могут обратиться в суд или собрать 150 подписей депутатов для того, чтобы парламент рассмотрел вопрос об отставке спикера.