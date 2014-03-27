В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 16.00

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил перерыв в работе парламента.

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 16.00 часов. Напомним, ВР будет работать до завершения рассмотрения всех вопросовповестки дня. За данное решение проголосовали 233 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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