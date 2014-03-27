В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 16.00
11:37, 27 марта 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил перерыв в работе парламента.
В работе ВР объявлен перерыв до 16.00
В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 16.00 часов.
Напомним, ВР будет работать до завершения рассмотрения всех вопросовповестки дня. За данное решение проголосовали 233 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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