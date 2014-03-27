ВР будет работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Вместе с тем в сессионном зале перед голосованием произошла словесная перепалка.Читайте такжеВР включила в повестку дня законопроект о предотвращении финансовой катастрофы

Лидер КПУ Петр Симоненко требовал предоставить слово для реплики, поскольку его фамилия была упомянута во время выступления народного депутата Украины Ирины Геращенко (фракция “УДАР”), которая сказала, что после длительного отсутствия в сессионном зале парламента пришел “гость краснокожих”, то есть Симоненко.

Также лидер “Свободы” Олег Тягнибок отметил, что фракции ПР и КПУ, которые не голосуют за решение парламента, “разворовывали казначейство” и привели к нынешней ситуации в стране.Читайте такжеКабмин предлагает парламенту назначить Козаченко вице-премьером

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов игнорировал просьбу Симоненко, отмечая, что необходимо приходить в парламент и голосовать. В поддержку Симоненко вышли ряд депутатов из фракции ПР, в том числе и лидер фракции Александр Ефремов.

Однако Симоненко так и не дали слова. Но Турчинов пообещал, что слово для реплики будет предоставлено позже.

Сейчас в парламенте выступает премьер-министр Украины Арсений Яценюк.