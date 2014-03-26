Украинские войска начали выводить из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар.

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По ее словам, “в настоящее время началась передислокация из Автономной республики Крым военнослужащих ВСУ”. По данным Сюмар, "на данное время на континентальную часть выведены моряки с корабля “Кировоград”, 47 человек из первого отдельного батальона морской пехоты из Феодосии. Все они временно расквартированы в Геническе». В частности, ведутся переговоры о выведении, передислокации и других воинских частей с техникой и с оружием. Это принципиальная позиция украинской стороны, добавила Сюмар.