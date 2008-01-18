Кириленко выступил против идеи Гриценко

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не поддерживает идею отмены президентской неприкосновенности.

Как сообщает официальное интернет-представительство блока НУ-НС, об этом журналистам заявил лидер фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Официальная позиция нашей фракции заключается в том, что должна быть отменена только депутатская неприкосновенность, - уточнил он. - Однако мы готовы рассматривать вопрос об отмене неприкосновенности судей или других чиновников, которые ею пользуются".

"Но мы не считаем необходимым отменять конституционную норму о неприкосновенности главы государства, поскольку, согласно Конституции, только Президент является гарантом территориальной целостности, государственного суверенитета, защиты прав и свобод человека и гражданина, для этого ему необходимы полномочия, в том числе и неприкосновенность», - заметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 января председатель Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, член фракции НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что неприкосновенность необходимо отменить не только для депутатов, но и для Президента Украины.

Как объяснил А.ГРИЦЕНКО, отмена неприкосновенности для Президента является еще важнее, чем отмена депутатской неприкосновенности, ведь, в отличие от народных депутатов, Президент принимает предписывающие решения.

По его мнению, если Президент не инициирует сам снятие неприкосновенности с главы государства, то это сделают народные депутаты.