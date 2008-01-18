Коммунисты грозят Яценюку блокадой

Фракция КПУ заявляет, что заблокирует сегодня трибуну Верховной Рады, если председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК не отзовет свою подпись под письмом к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе на саммите в Бухаресте в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пленарном заседании парламента член фракции КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Она отметила, что если А.ЯЦЕНЮК сегодня не заявит об отзыве своей подписи, то фракция КПУ будет блокировать трибуну.

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ также отметила, что фракция коммунистов готова поднять вопрос об объявлении недоверия А.ЯЦЕНЮКУ как председателю Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина- НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.