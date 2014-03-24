Пан Ги Мун раскритиковал ядерные государства за нарушение гарантий безопасности Украины

"В случае Украины гарантии безопасности были основополагающим условием ее присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия", - заявил Пан Ги Мун, сообщает DW.DE.

По словам генсека ООН, надежность гарантий, предоставленных Украине Будапештским меморандумом, "серьезно подорвано" нынешними событиями в Крыму. Последствия конфликта вокруг Крыма как для национальной безопасности Украины, так и для национальных нормативных документов по нераспространению атомного оружия, по мнению Пан Ги Муна, является глубинным.

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"Однако это не может служить оправданием стремлений к атомному оружию, которые бы увеличили неуверенность и изоляцию", - добавил он.

Гарантии безопасности ядерных государств в отношении стран, которые не имеют атомного оружия, должны быть соблюдены, призвал генсек ООН. Эти гарантии должны быть обязывающими и недвусмысленными", отметил Пан Ги Мун.

"Мы вместе должны позаботиться о том, чтобы атомное оружие воспринималась как ноша, а не как сила", - цитирует его слова информационное агентство dpa.

Напомним, что в подписанном Будапештском меморандуме 1994 года США, Великобритания и Россия обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ответ на подписание Киевом договора о нераспространении ядерного оружия.