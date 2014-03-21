Тимошенко собирается поставить крест на олигархии

Об этом сказала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко в программе «Шустер Live» на первом Национальном.

Она отметила, что сегодня олигархи возглавляют в Украине некоторые областные госадминистрации, потому что они «защищают одновременно свою собственность в этих областях и одновременно защищают Украину».

«Так совпали интересы», - добавила она. При этом подчеркнула: «Никакой индульгенции им это не дает».

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Тимошенко отметила, что «на олигархии надо поставить крест, но это не значит, что с ними нужно что-то экзотическое делать, а это значит, что они должны начать жить по стандартным для всех правилам». Она отметила, что «за каждой политической силой в кулуарах стоят известные люди».

«Когда избирается Президент, то он еще не дошел до своего кабинета на Банковой, а его уже шесть раз купили», - сказала Тимошенко.