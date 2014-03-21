МИД вызвал в Киев для проведения консультаций посла Украины в Армении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Сегодня принято решение вызвать в Киев для консультаций посла Украины в Армении Ивана Кухту”, - сказал Перебийнис.

Он также сообщил, что сегодня в МИД Украины был повторно приглашен посол Армении в Украине Андраник Манукян, которому была вручена нота, в которой выражается обеспокоенность относительно позиции армянской стороны по так называемому референдуму в Автономной Республике Крым, которая была обнародована на официальном сайте Президента Армении по результатам его телефонного разговора с Президентом России.Читайте такжеМИД Украины угрожает Армении ухудшением отношений из-за признания аннексии Крыма

“МИД был вынужден обратить внимание на то, что, несмотря на все заверения армянской стороны, указанная позиция, к сожалению, получила официальное подтверждение в ходе обсуждения на заседании Комитета министров Совета Европы проекта решения “Ситуация в Украине” относительно осуждения так называемого референдума в АР Крым. В результате делегация Республики Армения проголосовала против упомянутого решения”, - сказал Перебийнис.

По его словам, учитывая это, Украина обратилась к армянской стороне с просьбой выразить официальную позицию Армении относительно непризнания так называемого референдума в Крыму.Читайте такжеАрмения поддерживает проведенный в Крыму псевдореферендум

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

20 марта Президент Армении Серж Саргсян поддержал "самоопределение" Крыма. Он считает псевдореферендум в Крыму "примером реализации права народов на самоопределение".

Сегодня, 21 марта, заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский заявил, что признание Арменией аннексии Крыма приведет к негативным последствиям для украинско-армянских отношений.