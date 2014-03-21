Крымские сепаратисты начали писать свою конституцию

Как сообщает пресс-служба парламента автономии, такое решение принято на заседании президиума в пятницу, 21 марта.

Возглавил конституционную комиссию первый заместитель председателя Госсовета РК Григорий Иоффе.

В ее состав вошли члены президиума крымского парламента - Константин Бахарев, Ефим Фикс, Владимир Клычников, Людмила Лубина, Светлана Савченко, а также депутат Лентун Безазиев, заслуженный юрист Украины Григорий Демидов, специалисты в сфере юриспруденции, политических и исторических наук, экономисты, правоведы.

«По предложению депутатов в состав конституционной комиссии будут включены представители депортированных народов и ветеранских организаций Крыма», - сказано в сообщении.

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Комиссии поручили представить проект Конституции РК в Госсовет.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный и категорический протест против признания Российской Федерацией самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.