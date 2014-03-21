Госдуме РФ предложат отобрать мандат у депутата, не поддержавшего аннексию Крыма

Фракция ЛДПР намерена предложить Госдуме РФ лишить мандата Илью Пономарева - единственного депутата, который проголосовал против аннексии Крыма Россией.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

В частности, в нем отмечается, что 7 апреля ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы представление о признании утраченными полномочий депутата И. Пономарева, "поскольку он выступил против интересов государства, пошел на поводу у нацистов, желающих расколоть страну".

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В ЛДПР уверены, что таким депутатам не место в российском Парламенте.

В то же время, в партии считают необходимым предупредить остальных депутатов, которые воздержались при голосовании за ратификацию «Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов», об их неполном соответствии политическому статусу.

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Член фракции «Справедливая Россия», депутат Илья Пономарев, комментируя голосование в Госдуме в своем Блоге, отметил, что "Россия совершила большую ошибку, которая может оказаться трагичной для братских народов - русского и украинского, а также для всей идеи славянского единства, да и что там говорить - для всей системы мировых взаимоотношений".

"В 1994 году правительство Ельцина заключило с правительством Украины сделку - мы отказываемся от территориальных претензий на Крым, а Украина отказывается от ядерного оружия. Недальновидную сделку, но тем не менее - мы дали слово. Украина свою часть договора выполнила, мы же ее, получается, банально обманули. И наша великая страна, которая всегда на международной арене выглядела как защитник правды и справедливости, становится сейчас банальным агрессором", - подчеркивает Пономарев.