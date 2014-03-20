Аксенов получил российский паспорт

Об этом сообщила пресс-служба Совмина Крыма на своей странице в сети «Фейсбук».

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Паспорт Сергею Аксенову вручила заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Елена Родочина.

Российские паспорта в Крыму также начали выдавать всем желающим жителям полуострова.

Аксенов напомнил, что документ, подтверждающий российское гражданство, оформляется за счет бюджета.

«Паспортов достаточно, процесс их выдачи идет с утра. Миграционная служба получила все необходимое. Для граждан все это происходит абсолютно бесплатно», - отметил он.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

Кроме прочего, в тексте данного «договора» говорится: «Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный и категорический протест против признания Российской Федерацией самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.