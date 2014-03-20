Крымские сепаратисты Аксенов и Константинов объявлены в розыск

Самопровозглашенный председатель Совета Министров Крыма Сергей Аксенов и председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов объявлены в розыск МВД.

Информация с их личными данными, а также фотографии, появилась на сайте Министерства внутренних дел в разделе "лица, которые скрываются от органов досудебного расследования".

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В частности, на сайте отмечается, что Сергея Аксенова и Владимира Константинова обвиняют по ст. 109, ч.1.



