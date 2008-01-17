У Гриценко есть плохие новости для регионалов и коммунистов относительно НАТО

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что вероятность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите альянса составляет 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

“Я бы сказал, что вероятность присоединения к ПДЧ где-то 70%. Большинство стран - членов НАТО безоговорочно поддерживают присоединение Украины к ПДЧ, но некоторые страны нужно еще убеждать, поскольку письменного обращения будет недостаточно”, – сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, исключительно важным стал бы визит премьер-министра в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в ближайшее время и непосредственное обращение Ю.ТИМОШЕНКО к руководству альянса по этому вопросу. А Президент Украины должен лично принять участие в саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года, считает председатель парламентского комитета .

По информации А.ГРИЦЕНКО, такие мероприятия сейчас готовятся.

“Я считаю, что подписание этого документа тремя высшими должностными лицами государства – это важный положительный шаг, который, помимо остального, ускорит информационную кампанию относительно НАТО в Украине”, – отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что в ноябре 2005 года на саммите Украина-НАТО в Вильнюсе была инициирована разработка плана действий относительно членства Украины в альянсе в части Министерства обороны. По словам председателя комитета, этот документ успешно выполняется Министерством обороны с сентября 2006 года.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что ПДЧ – это документ, который содержит перечень реформ, необходимых Украине, ее гражданам, а не альянсу. В целом для страны такой документ еще не разработан, добавил он.

“Армия здесь объективно шла впереди всех. Если бы в НАТО принимали не страну, а армию, то мы уже давно были бы там”, – сказал председатель комитета.

Он также напомнил, что Украина принимает участие во всех 4 операциях НАТО, чего не делают даже некоторые страны - члены альянса.

“Присоединение Украины к ПДЧ заставит Украинскую власть работать более эффективно и больше заботиться о людях”, – отметил А.ГРИЦЕНКО.