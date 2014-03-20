Введение Украиной визового режима доставит российским гражданам "большие сложности" - спикер Думы РФ

10:21, 20 марта 2014
Политика
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Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин считает, что введение Украиной визового режима с Россией доставит российским гражданам "большие сложности". 

rodina.ru

Нарышкин считает, что население Украины и России объединяют "тысячи и тысячи даже семейных связей".

"В случае введения визового режима, конечно, для наших граждан будут большие сложности", - констатировал Нарышкин. "Видно, что руководство Украины думает о другом и никогда - о людях", - предположил Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, передает  ИТАР-ТАСС.

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