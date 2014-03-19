Путин распорядился строить подводный тоннель и два моста через Керченский пролив

"Нам там нужен и автомобильный, и железнодорожный мост", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Министр транспорта Максим Соколов подтвердил, что проект будет именно таким, добавив, что предусматривается вариант и строительства подводного тоннеля под Керченским проливом.

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"В этом году мы проведем проектно-изыскательские работы в Керченском проливе, там не самые простые геологические и гидрологические условия; к концу года будут разработаны несколько вариантов и выбран оптимальный вариант для дальнейшего проектирования", - сказал он.

Затем, по его словам, потребуется "определенный период для реализации проектных решений, после чего можно будет приступать к строительству". "В любом случае мы будем максимально быстро параллельно осуществлять все эти процессы, чтобы выйти на строительство моста в максимально короткие сроки", - пообещал глава ведомства.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) готово принять участие в проработке проекта автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил представитель компании.

"Если РЖД будет дано соответствующее поручение,компания готова принять участие в проработке проекта", - сказал он. Сегодня президент России Владимир Путин поставил задачу построить Керченский мост в двух вариантах - автомобильном и железнодорожном. Минтранс пообещал сделать это "максимально быстро".