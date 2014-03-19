Кабмин создал 4 комитета, чтобы улучшить работу с Радой
Кабинет министров Украины принял решение о создании четырех правительственных комитетов, которые будут рассматривать вопросы повестки дня к заседаниям Кабмина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак во время брифинга по итогам сегодняшнего заседания правительства.
"Следующее решение, которое заслуживает внимания, это продолжение реформы в работе Кабинета министров, и в частности Секретариата, наших регламентных процедур. Это создание сегодня четырех правительственных комитетов, которые будут работать перед заседаниями, и рассматривать вопросы повестки дня заседаний", - сказал он.
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По словам министра, принято решение, что в состав правительственных комитетов будут привлекаться по согласию народные депутаты, "чтобы приблизить дискуссию между правительством и парламентом на этапе разработки проектов актов и в обязательном порядке привлекать представителей общественности и ассоциаций к подготовке актов Кабинета министров".