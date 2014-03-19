Украина договорилась с РФ о проверке развертывания российских войск у границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник министра обороны Леонид Поляков сегодня во время брифинга.

"С российской стороной согласовано направление наших наблюдателей, чтобы они проверили развертывание российских войск возле российско-украинской границы", - сказал он.

Поляков напомнил, что более 40 наблюдателей ОБСЕ пытались проехать на территорию АР Крым через Армянск, однако их там заблокировали, а на другом пункте даже обстреливали.

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"Поэтому они осуществили наблюдения в восточных и юго-восточных районах Украины. Сейчас проходит ротация, на их место прибывает другая группа, которая тоже будет действовать на территории Украины", - сообщил Поляков.

Также, по его словам, достигнута договоренность и уже перечислены средства российской стороне для проведения авиационного наблюдения украинским самолетом на территории России возле украинской границы.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно одобрил предложение президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают воинские, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

17 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк и Личный представитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Тим Гульдиманн обсудили максимально оперативное привлечение миссии наблюдателей ОБСЕ для нормализации и урегулирования напряженности, прежде всего на юге и востоке Украины.