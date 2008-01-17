Янукович хочет услышать горькую правду от Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его политическая сила не будет поддерживать Программу деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня во время поездки в Харьков.

«Мы уже комментировали проект той программы, который был. Сейчас новую программу, которую приняли, мы ее еще не видели. Но, по оценкам наших экспертов, она мало чем отличается от проекта. О том, что она носит популистский характер, в этом у нас нет и не было никаких сомнений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, популизм – это то зло, которое преследует в последние годы Украину, и в истории многих стран принимались очень жесткие меры, и даже законы, которые не давали возможности популистам обманывать людей.

«У нас, к сожалению, в стране это еще процветает, поэтому мы никогда не будем поддерживать подобного рода программы. Мы считаем, какой бы ни была правда, какими бы ни были реалии, мы должны всегда об этом говорить людям, потому что это истина, которую должен знать каждый», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Мы считаем, что политики все-таки должны быть честными по отношению к своему народу. Поэтому мы эту программу поддерживать не будем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабинет Министров Украины утвердил проект программы “Украинский прорыв: для людей, а не политиков”.

Правительство также приняло решение передать проект программы для рассмотрения в Верховную Раду Украины.