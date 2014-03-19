Госдума может присоединить Крым к России в ближайшие дни

07:58, 19 марта 2014
Политика
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Госдума РФ может провести на этой неделе заседание для ратификации договора с Крымом.

Госдума может присоединить Крым к РФ в ближайшие дни / Wikipedia

Госдума может провести на этой неделе дополнительное пленарное заседание для ратификации договора о присоединении Крыма к России. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

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"Ратификация договора о присоединении Крыма и Севастополя к РФ - до конца недели, возможно, с помощью дополнительного заседания наша палата это сделает", - сказал он.

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