Госдума может присоединить Крым к России в ближайшие дни

Госдума может провести на этой неделе дополнительное пленарное заседание для ратификации договора о присоединении Крыма к России. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Читайте такжеГосдума РФ поддержала крымских сепаратистов

"Ратификация договора о присоединении Крыма и Севастополя к РФ - до конца недели, возможно, с помощью дополнительного заседания наша палата это сделает", - сказал он.