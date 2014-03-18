Российские военные отпустили похищенного командира СВР

Как сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины, в результате оперативного принятия Службой внешней разведки Украины неотложных мер, в частности по линии официальных контактов с российскими спецслужбами, захваченного 18 марта в 17.00 в Ялте командира воинской части СВР Украины полковника Игоря Лосникова отпустили.

«Служба внешней разведки Украины заявляет, что она в случае применения против ее сотрудников силы или других противоправных действий представителями российских спецслужб или другими лицами, действующими по их указаниям на территории Автономной Республики Крым, оставляет за собой право на адекватную реакцию», говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Ялте группа вооруженных военнослужащих в форме российской армии без опознавательных знаков захватила командира воинской части Службы внешней разведки Украины полковника Игоря Лосникова.

По свидетельствам очевидцев, похищение было совершено около 17.00 у подъезда дома, где проживает Лосников. Он возвращался со службы домой, где его ждали жена и двое детей. На полковника напали на улице, когда он выходил из собственного автомобиля, затолкали в Мерседес-VITO черного цвета с номерным знаком 7776 и вывезли в неизвестном направлении.

Полковник Лосников является командиром воинской части СВР Украины, которая дислоцируется вблизи Алушты и которая несколько дней назад была захвачена вооруженными лицами.