Запасов продовольствия в заблокированных военных в Крыму хватит на 7-10 дней - ВМС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на селекторном совещании заявил командующий Военно-морскими силами Украины, контр-адмирал Сергей Гайдук.

“Мы создали запасы по службам тыла продовольствия, питьевой воды, запасы горючего, одежды. Автономность воинских частей колеблется от 7 до 10 суток. Это позволит в течение этого времени без внешних поставок продовольствия и других потребностей выполнять задачи”, - сказал контр-адмирал.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласЧитайте такжеОккупанты штурмуют военный топографический центр в Симферополе - журналист но принял предложение президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным и.о. министра обороны Игоря Тенюха, по состоянию на 17 марта в Крыму находится 21 тысяча 600 военнослужащих Российской Федерации.Читайте такжеОккупанты требуют от солдат зенитно-ракетного полка в Евпатории сложить оружие - журналист

Также он сообщил, что Россия продолжает формировать в северо-восточных и южных направлениях вблизи границы с Украиной оперативно-тактические группировки войск, общая численность которых может достигать свыше 60 тысяч человек.