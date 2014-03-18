Россия выделила помощь Крыму из бюджета Краснодарского края

12:59, 18 марта 2014
Политика
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Россия выделила первую финансовую помощь Крыму из бюджета Краснодарского края, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Россия не уточняет объемы помощи / REUTERS

"Это соседская помощь Краснодарского края", — сказал Силуанов журналистам, не уточнив объем перечисленных средств.

О том, что Крым получил первые транши российской финансовой помощи, ранее во вторник сообщил РИА Новости первый вице-премьер правительства Крыма Рустам Темиргалиев.

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В воскресенье в Крыму и Севастополе прошел референдум о статусе полуострова. По итогам обработки 100% бюллетеней с избирательных участков, 96,77% избирателей, принявших участие в голосовании, высказались за вхождение Крыма в состав РФ. По данным главы крымской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, явка составила 83,1%.

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