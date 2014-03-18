В Днепропетровской области СБУ нашла сепаратистов в социальных сетях

В Днепропетровской области областное Управление СБУ установило в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) трех человек, причастных к распространению идей сепаратизма через социальные сети в Интернете.

Читайте такжеНовый губернатор Харьковской области призывает «наложить мораторий на сепаратизм»

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, уголовное производство открыто 14 марта следственным отделом Управления СБУ в отношении группы лиц, которые через социальные сети в Интернете публично призывали к смене территориального устройства Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

«Сотрудники СБУ установили трех активистов, жителей Днепропетровска, которые принадлежат к одной из радикальных организаций, позиционирующих свою деятельность как «освободительное движение Юго-Восточных регионов Украины», - говорится в сообщении УСБУ.

Читайте такжеВ Одессе сепаратисты всю ночь блокировали УСБУ и угрожали поджечь автошины

15 марта по месту жительства указанных лиц проведены санкционированные судом обыски, во время которых правоохранители изъяли компьютерную технику и агитационно-пропагандистские материалы деструктивного характера. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Днепропетровске в результате проведения операции по предотвращению сепаратистских проявлений были задержаны 5 человек, которые планировали совершить сепаратистско-провокационные действия.