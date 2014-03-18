В военкоматах очереди добровольцев не уменьшаются уже две недели
08:36, 18 марта 2014Политика
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В военкоматы начали приходить с тех пор, как в Крым только зашли российские войска.
Очереди у военкоматов не уменьшаются
Добровольцев защищать Украину - достаточно. Уже две недели люди активно записываются в ряды защитников Украины, сообщает ТСН.
В военкоматы люди массово начали подходить еще тогда, когда в Крым только зашли чужие войска. Защищать родину согласны и мужчины, и женщины. В мобилизационных пунктах говорят, что очереди не уменьшаются.
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"Спасибо господину Путину за то, что он сплотил нас! Он еще не знает, с кем связался", - делятся впечатлениями украинские добровольцы.
Чтобы записаться в ряды защитников Украины у всех желающих есть 45 суток. Присоединиться могут и крымчане.
Видео ТСН
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