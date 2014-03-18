В военкоматах очереди добровольцев не уменьшаются уже две недели

Добровольцев защищать Украину - достаточно. Уже две недели люди активно записываются в ряды защитников Украины, сообщает ТСН.

В военкоматы люди массово начали подходить еще тогда, когда в Крым только зашли чужие войска. Защищать родину согласны и мужчины, и женщины. В мобилизационных пунктах говорят, что очереди не уменьшаются.

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"Спасибо господину Путину за то, что он сплотил нас! Он еще не знает, с кем связался", - делятся впечатлениями украинские добровольцы.

Чтобы записаться в ряды защитников Украины у всех желающих есть 45 суток. Присоединиться могут и крымчане.