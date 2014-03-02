Грузины готовы создавать сотни и батальоны, чтобы защищать Украину
16:01, 02 марта 2014Политика
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Грузины, проживающие в Украине, готовы создавать сотни и батальоны, чтобы защищать целостность Украины.
Грузины готовы создавать сотни и батальоны, чтобы защищать Украину
Об этом сегодня во время Народного вече на Майдане Незалежности в Киеве сообщил один из бывших членов правительства Грузии, передает корреспондент УНИАН.
По его словам, он общался в Украине со своими соотечественниками, которые сказали ему о готовности создавать сотни и батальоны. В то же время он сообщил, что среди тех, кто сейчас проживает в Грузии, также есть те, кто готов прийти на помощь украинцам, чтобы воевать за ее свободу и за свободу всей Европы, чтобы «путинский режим не посягал на чужие территории» и не был оккупантом своих соседей.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности проходит Народное вече.
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