Грузины готовы создавать сотни и батальоны, чтобы защищать Украину

Об этом сегодня во время Народного вече на Майдане Незалежности в Киеве сообщил один из бывших членов правительства Грузии, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, он общался в Украине со своими соотечественниками, которые сказали ему о готовности создавать сотни и батальоны. В то же время он сообщил, что среди тех, кто сейчас проживает в Грузии, также есть те, кто готов прийти на помощь украинцам, чтобы воевать за ее свободу и за свободу всей Европы, чтобы «путинский режим не посягал на чужие территории» и не был оккупантом своих соседей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности проходит Народное вече.