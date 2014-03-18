Суд разрешил задержать "прокурора" Крыма

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Поклонскую подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Досудебным расследованием установлено, что Поклонская согласилась на незаконное предложение возглавить прокуратуру АР Крым и незаконно приступила к выполнению служебных обязанностей.

Кроме того, суд дал разрешение на задержание и привод в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей незаконно назначенных Министра МЧС АР Крым Сергея Шахова, и.о. начальника пограничной службы АР Крым Виктора Мельниченко, начальника Главного управления внутренних дел в АР Крым Сергея Абисова и начальника Главного управления СБУ в АР Крым Петра Зимы.

"Указанные лица обвиняются в соучастии с гражданами Владимиром Константиновым и Сергеем Аксеновым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти)", - сообщили в Генпрокуратуре Украины.