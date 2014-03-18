Меджлис готовит рекомендации для жизни в новых условиях Крыма

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель меджлиса Рефат Чубаров, пишут Новости Крыма.

По его словам, рекомендации могут быть опубликованы уже завтра, 18 марта.

"Мы исходим из того, что дальнейшее развитие событий будет все больше и больше вовлекать людей в эти процессы, и практически все население Крыма, независимо от национальности, будет находиться постоянно в ситуации выбора. Выбора внутреннего, выбора общественного, выбора, связанного с коллективным поведением. В этой ситуации мы, конечно, обсуждаем с членами меджлиса все особенности этой ситуации. Я думаю что завтра до обеда мы подготовим рекомендации", — сказал Чубаров.

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«Не только крымским татарам, но и всем, кто следует нашим рекомендациям по поводу своего поведения, определения личностного выбора в тех ситуациях, которые касаются жизни каждого человека, их индивидуальных вопросов. Вопросов, связанных с трудоустройством, продолжением работы, госслужбой, оформлением гражданских, имущественных, иных прав, вопросов, связанных с осуществлением контактов, взаимоотношений вне Крыма, вопросов, связанных с продолжением предпринимательской деятельности, сохранением имущества, иных правовых аспектов. Мы готовим этот документ, и мы попытаемся так оформить наши предложения, чтобы люди могли им воспользоваться», — отметил Чубаров.

Председатель Меджлиса также подчеркнул, что эти рекомендации будут полезны не только противникам аннексии Крыма, так как проблемы вскоре почувствуют и те, кто сегодня пребывает в эйфории от результатов так называемого «референдума».

«Ведущие игроки, которые допустили эту ситуацию, они унизили каждого человека, заставляя его делать зачастую тот выбор, которого человек не хочет делать. Это касается не только крымских татар, это касается каждого, живущего в Крыму. И даже те, кто сегодня в эйфории от результатов так называемого референдума, они завтра тем не менее столкнутся с теми вызовами, которые появляются в связи со сложившейся ситуацией», — сказал Рефат Чубаров.

Напомним, 15 марта меджлис заявил о праве крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украины.