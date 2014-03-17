РФ обсудит с Украиной активы СССР только после компенсации $20 млрд. cоветских долгов

Об этом говорится в комментарий МИД России по тематике внешних долгов и активов СССР в контексте российско-украинских отношений.

"В ноте МИД России МИДу Украины от 31 марта 2005 года было отмечено, что по Соглашению между Российской Федерацией и Украиной об урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего СССР от 9 декабря 1994 года (так называемое Соглашение о «нулевом варианте») Украина взяла обязательства передать, а Российская Федерация принять обязательство по выплате доли Украины во внешнем государственном долге бывшего СССР по состоянию на 1 декабря 1994 года. На тот момент эта доля составляла 6,8 млрд. долл. США. Теперь она приближается к 20 млрд. долл. США", - говорится в комментарии.

В этой связи, в случае, если Украинская сторона возвращается к проблеме «нулевого варианта», то Российская сторона оставляет за собой право настаивать на незамедлительной компенсации Украиной Российской Федерации упомянутых 20 млрд. долл. долга бывшего СССР.Читайте такжеУкраина планирует вернуть в свою собственность часть зарубежного имущества бывшего СССР - Минюст

"После чего мы были бы готовы рассмотреть вопрос о возможности проведения переговоров с Украиной по другим аспектам «нулевого варианта», - подчеркнули в МИД РФ.

При этом отмечается, в России с удивлением восприняли заявления украинских властей относительно якобы неурегулированной проблемы внешних долгов и активов СССР.

Как передавал УНИАН, украинский Минюст заявил, что Украина намерена вернуть часть активов бывшего Советского Союза как заграничных, так и внутригосударственных. В частности, речь идет о 80 миллиардах долларов вкладчиков бывшего “Сбербанка” СССР.