Журналист «Грани.ру» не принимал участия в нападении на Посольство Украины в РФ

Об этом УНИАН сообщила генеральный директор «Грани.ру» Юлия Березовская.

«Сегодня ряд информационных агентств Украины распространили неточную информацию о нападении на посольство Украины. Сотрудник «Грани.ру» находился на месте события как журналист, он вел видеосъемку акции «Другая Россия», - подчеркнула Березовская.

При этом она отметила, что сайт издания заблокирован на территории РФ по решению Генпрокуратуры России за объективное освещение событий в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Москве активисты партии «Другая Россия» совершили нападение на посольство Украины. «Сегодня утром четверо представителей партии «Другая Россия», а также корреспондент издания «Грани.ру» совершили нападение на украинское дипломатические представительство. Нападавшие кинули на территорию посольства две дымовых шашки», - сказал сотрудник посольства.

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13 марта Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала ряд оппозиционных сайтов и блог российского оппозиционера Алексея Навального. «По требованию Генеральной прокуратуры РФ в единый реестр запрещенной информации внесены следующие интернет-ресурсы: www.grani.ru, www.kasparov.ru, www.ej.ru», - говорится в сообщении.