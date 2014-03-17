Посол Украины в РФ: Путин может считать нелегитимной украинскую власть, но не Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый посол Украины в РФ Владимир Крыжанивский.

"Этот псевдорефередум, с правовой точки зрения, является ничего не стоящим событием. Оно никоим образом не вписывается в законодательное поле нашего государства и в законодательное поле любого цивилизованного государства. 150 раз господин Путин может говорить о том, что он считает нелегитимным наше правительство, нашего исполняющего обязанности Президента, но он не может считать нелегитимной нашу Конституцию", - сказал он.

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Крыжанивский также отметил, что в Конституции Украины четко записано, что такие вопросы не могут решаться на местных референдумах.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к РФ.