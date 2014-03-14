Миндоходов в Крыму подчиняется требованиям Конституции Украины

В ответ на решение Верховного Совета Крыма и распространенную некоторыми СМИ информацию о назначении нового руководителя, ныне действующий начальник ведомства Александр Кондрашов не оставляет деятельность на этой должности.

Поскольку приказ Министерства доходов и сборов Украины о его увольнении отсутствует, заявление о своем увольнении руководитель Главного управления Миндоходов в Автономной Республике Крым не подавал, поэтому Александр Кондрашов считает необходимым для себя осуществлять свои полномочия в полном объеме.

Кондрашов также отметил, что и сейчас Главное управление Миндоходов в Автономной Республики Крым работает в штатном режиме и выполняет все задачи и функции, предусмотренные Налоговым кодексом Украины, другими законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета министров Украины и организационно - распорядительными документами Министерства доходов и сборов Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Министерству финансов Украины.

Министерство доходов и сборов Украины было создано по Указу Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. Министром доходов и сборов был тогда же назначен бывший глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко.

В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 году выполняли органы Пенсионного фонда Украины.