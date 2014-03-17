Украина просит НАТО не о военной помощи, а о техническом оборудовании - Дещица

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица после встречи с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в штаб-квартире НАТО.

"Мы обсудили возможное сотрудничество в сфере передачи наблюдателей (ОБСЕ и ЕС) в Украине, что является приоритетом в настоящий момент. Но важно, что мы обсуждали и последствия конфликта в Украине для региона и что НАТО может сделать вместе с международным сообществом, чтобы остановить все нарушения существующих международных норм и чтобы остановить гонку вооружений. Мы ценим понимание НАТО и его членов и смотрим вперед на сотрудничество в будущем", - сказал Дещица.

Он добавил, что Украина обращается к НАТО о помощи только военно-техническим оборудованием.

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"Необходимо больше технического оборудования для Украины... Присутствие НАТО в этом конфликте все более ощутима. Сотрудничество Украины с НАТО будет ценным. Военно-техническое сотрудничество осуществляется в существующих рамках... У нас есть список оборудования, и он будет передан в штаб-квартиру НАТО. Существует необходимость, чтобы это было сделано как можно быстрее", - сказал министр.

"Что касается военной помощи - мы о ней не просили. Мы обеспокоены количеством российского войска на восточных границах и политических туристов из России в восточных регионах Украины и теми провокациями, которые происходят на востоке Украины. Это такой же сценарий, который имел место в Грузии в 2008 году, когда провокации привели к военной эскалации. Мы используем все дипломатические средства, чтобы решить мирно этот конфликт", - отметил Дещица.