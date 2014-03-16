Комиссия по референдуму: в Крыму работают 1205 избирательных участков

Все 1205 избирательных участков в Крыму начали работу в штатном режиме. Об этом объявил журналистам глава комиссии Верховной Рады Крыма по проведению незаконного референдума Михаил Малышев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Он также сообщил, что есть определенные сложности, связанные с погодными условиями.

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"В Черноморском районе временно не работает телефонная связь, а в Белогорском районе на участках 54 и 55 нет света, но все участки приступили к работе, и, возможно, уже все технические сложности преодолены", - добавил Малышев.

Глава комиссии отметил, что голосование будет проходить 12 часов без перерыва и завершится в 20:00.

Малышев также сообщил , что в первые минуты общекрымского референдума наблюдается высокая явка избирателей.

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Как ранее сообщал УНИАН, всекрымский референдум был признан нелегитимным украинским Конституционным судом, Венецианской комиссией, ЕС и США.

15 марта на рассмотрение Советом Безопасности ООН была вынесена резолюция, предполагающая объявить предстоящий референдум в Крыму «не имеющим силу» и призывать все страны не признавать его результаты, однако Россия заблокировала ее, воспользовавшись правом вето.