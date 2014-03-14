Европейский суд по правам человека обязал РФ воздержаться от войны в Украине

По его словам, 13 марта правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека срочное заявление с просьбой применить к правительству Российской Федерации временные меры в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.

Кроме того, правительство Украины подало межгосударственное заявление, в котором были приведены факты нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней в связи с военной оккупацией и контролем Автономной республики Крым Российской Федерацией.

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По словам министра, Европейский суд по правам человека, рассмотрев это представление, применил временные меры согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, обязав Россию воздержаться от любых военных действий против граждан Украины на ее территории.

По словам Петренко, данное решение ЕСПЧ очень важно для Украины, поскольку теперь не только мировой политикум, но и международные судебные учреждения признают грубые нарушения Россией основополагающих прав человека на территории Украины.

«Такие решения очень важны, потому что руководители, которые давали указания начать агрессию против Украины, не просто уйдут со своих должностей, отныне им придется ответить за свои действия в соответствии с международным законодательством без сроков давности», - подчеркнул Петренко.

Кроме того, министр отметил, что ЕСПЧ принял соответствующее обеспечительное решение в максимально короткие сроки – заявление было подано накануне, а уже вечером того же дня суд опубликовал соответствующее решение на своем сайте.

В Минюсте сообщают: в заявлении, украинская сторона отметила, что, начиная с 27 февраля 2014 года, вооруженные группы под очевидным руководством и контролем Российской Федерации захватили здания парламента Крыма, Совета министров АРК и начали захваты других административных и военных объектов на Крымском полуострове.

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«У международного сообщества нет никаких сомнений, что вооруженные группы, которые захватили государственные органы в Крыму, являются российскими солдатами, несмотря на то, что знаки отличия на их форме срезаны», - говорится в документе.

Украинская сторона отмечает, что все действия, которые сейчас происходят в Крыму, являются частью сценария, разработанного российскими органами власти специально с целью аннексии Крымского полуострова, который является неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Ситуация на оккупированном Крымском полуострове является очень напряженной, и зафиксированы серьезные инциденты нарушения прав человека, констатируют в Минюсте.

Учитывая это, незаконный, запланированный российской властью, референдум 16 марта 2014 года неизбежно приведет к еще большей конфронтации на Крымском полуострове, обострению ситуации в результате военных действий и нарушению прав местного населения, что защищаются статьями 2 и 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Украинская сторона просит ЕСПЧ обязать правительство Российской Федерации: воздержаться от осуществления любых мероприятий, в том числе военных действий, которые могут угрожать жизни и здоровью гражданского населения на территории Украины в целом и на территории Крымского полуострова в частности; разблокировать воинские части на территории Крыма и прекратить попытки захватить их; вывести свои вооруженные силы с территории Украины, в частности, с территории Крымского полуострова, чтобы не обострять конфликт и не провоцировать военные действия на этой территории, которые могут привести к массовой гибели людей и травмированию гражданского населения, тем самым приводя к нарушениям прав, гарантированных статьями 2 и 3 Конвенции.