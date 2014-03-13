Экс-президент Крыма Мешков готов стать президентом Крыма после референдума 16 марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сам Мешков и его соратники из народного фронта «Севастополь — Крым — Россия».

«Этой власти я не лишался, я принес клятву народу Крыма и от нее не отрекался», - сказал Мешков.

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Он призвал жителей Крыма прийти на референдум и проголосовать за вхождение региона в состав России в качестве субъекта РФ.

«Одна из задач моего возвращения — принять участие в референдуме как гражданин Республики Крым»,- сказал Мешков.

«Они (власти Украины — УНИАН) заставляли нас жить в режиме оккупации. Мрак оккупации будет рассеян 16 марта», - заявил Мешков.

Координатор народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» Валерий Подъячий заявил, что Мешков в начале 90-х годов мог лишиться власти только в результате добровольного сложения полномочий, смерти или импичмента. «Ни первого, ни второго, ни третьего не было. Поэтому после референдума президент Республики Крым Юрий Мешков должен приступить к исполнению своих обязанностей», - сказал Подъячий.

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Мешков со своей стороны заявил, что Президент России Владимир Путин заслуживает глубочайшего уважения и почтения.

Как сообщал УНИАН, первый и последний президент Республики Крым, объявленный персоной нон-гранта в Украине, Юрий Мешков приехал в Крым.

Лидер крымских сепаратистов Мешков пребывал в должности президента Республики Крым с февраля 1994 года по март 1995 года, когда по решению центральной власти Украины должность крымского президента была ликвидирована.

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Мешков уехал в Россию, но в 2011 году вернулся. 13 июля 2011 года Окружной административный суд Крыма поддержал представление СБУ о выдворении Мешкова с территории Украины с ограничением срока въезда сроком на пять лет.