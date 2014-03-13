В Симферополе после антивоенного митинга исчез активист

Как сообщила группа "Крым-SOS" на своей странице в социальной сети Facebook, 28-летний Михаил Вдовченко исчез 11 марта после 15:00. Он шел домой из центра Симферополя после митинга.

"В последнем разговоре (около 15 часов дня), сказал, что со стороны ж/д вокзала идет домой через центр, предположительно район парка Шевченко - Куйбышевского кольца, возможно набережная р. Салгир. Домой так и не вернулся", - говорится в сообщении.

"Я коренной Крымчанин и патриот Украины, нахожусь сейчас в Симферополе. Я заявляю: к сожалению, в Крыму сегодня страшно быть Украинцем, страшно проявлять свою гражданскую позицию. Я ношу на груди ленты цветов флага моей страны – Украины: желтый и синий. Ко мне подходят прохожие и говорят, чтобы я снял, потому что это опасно....Я не хочу бояться быть Украинцем в Украине", - написал Михаил в Facebok незадолго до свого исчезновения.

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Напомним, 9 марта в Симферополе пропал руководитель "Евромайдан-Крым" Андрей Щекун.