В Симферополе задержали организатора крымского Евромайдана

В Симферополе арестовали руководителя "Евромайдан-Крым" Андрея Щекуна. Об этом сообщают на странице Евромайдан SOS в Facebook.

По данным активистов, сейчас Щекун находится в линейном отделении милиции на железнодорожном вокзале. Туда уже выехала мобильная группа активистов.

Также сообщается, что Андрей Щекун был одним из организаторов сегодняшней акции, которая должна была состояться в парке Шевченко в 12:00.

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Одновременно с этим, есть информация, что Андрея Щекуна похитили. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на юристов Меджлиса крымскотатарского народа, которые после получения этой информации отправились на вокзал.

По словам милиционеров, в линейном отделе Щекуна сейчас нет, его забрали с собой представители «Русского единства».

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Ранее руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Попов сообщил, что на железнодорожном вокзале Симферополя представители так называемой «самообороны Крыма» незаконно обыскивают всех людей, прибывающих поездами на полуостров. По его словам, поезда встречают несколько десятков человек с повязками с надписью «Дружинник АР Крым», которые проводят досмотр вещей пассажиров.