Похитители организатора крымского Евромайдана сообщили, что с ним все в порядке - СМИ

Об этом Центру журналистских расследований сообщила жена А. Щекуна Людмила.

По ее словам, ей удалось связаться по телефону с одним из тех, кто удерживает активиста.

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«У Андрея астма, ему без лекарств нельзя, кроме того, два года назад у него был инфаркт. Меня соединили с человеком, который контролирует ситуацию от людей Аксенова, я просила, чтобы ему препараты купили — сальбутамол и хотя бы валидол. Он пообещал, что все сделает. По его словам, с Андреем все в порядке, никто ему ничего плохого не делает»,- сообщила Людмила, добавив, что ей по-прежнему ничего не известно о местонахождении мужа.

Она также высказала предположения о целях похитителей.

«У нас две версии. Мы предполагаем, что его держат, чтобы не было провокаций в его (Щекуна) сторону, чтобы его, не дай Бог, не лишили жизни, и таким образом хотят обезопасить себя. Второй вариант — это его будут держать до 16 числа, до референдума, чтобы он не поднимал народ в Крыму», — предположила супруга активиста.

В свою очередь, координатор движения «Евромайдан-Крым», сын похищенного вместе с Щекуном Анатолия Ковальского Сергей Ковальский сообщил, что сегодня в 16.00 в Информационном пресс-центре (Симферополь, ул. Севастопольская, 8, каб.106) состоится круглый стол на тему «Права журналистов и свобода слова на территории Крыма», где он выступит с заявлением по поводу происходящего.

Как сообщал Центр, А.Щекун был задержан 9 марта утром на вокзале в Симферополе, однако ни до одного отделения милиции он так и «не доехал». В ВР Крыма сначала нашли Щекуна в «Русском единстве», а потом «потеряли».

Вместе с Щекуном похитили еще одного активистау краинской громады, экс-председателя Республиканского комитета по лесному хозяйству Анатолия Ковальского.

Поинформацииисточника «Центра» в партии «Русское единство», активистов задержали по указанию «премьер-министра» АРК Сергея Аксенова и Сергея Цекова. По его словам, задерживали в районе железнодорожного вокзала Щекуна и Ковальского «дружинники» Аксенова, а милицию, которая попыталась вмешаться, просто оттеснили и отстранили от этой «процедуры».

«Первоначально задержанных повезли в офис партии «Русское единстве» на ул.Долгоруковскую. Когда информация о задержании украинских активистов стала широко известна общественности, их вывезли из Симферополя», — проинформировал источник. Он предположил, что похищенных активистов побили, Щекуна вывезли в Ялту.