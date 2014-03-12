Корреспондент и оператор ТСН исчезли в Абхазии

22:35, 12 марта 2014
Политика
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Сегодня, 12 марта, пропала связь со съемочной группой «1+1». Сейчас есть все основания считать, что журналистов «1+1 » похитили.

Наталка Писня / Фото: facebook.com

Корреспондент ТСН Наталка Писня и оператор Сергей Киселев находились в Абхазии. Во время поездки они остановились в местной гостинице.

По последней информации, которую сообщила Наталка Писня руководству канала, администрация отеля попросила журналистов никуда не отлучаться, мол, с ними хотят поговорить работники местных структур службы безопасности. После этого съемочную группу «1+1 » повезли на допрос в неизвестном направлении. Это последняя информация, которая поступала от журналистов ТСН.

На данный момент с ними нет связи.

Канал «1+1» глубоко обеспокоен ситуацией с незаконным задержанием украинских журналистов и обращается к властям России и Абхазии с требованием прояснить ситуацию.

Напоминаем, что ранее корреспондентку ТСН Анну Боку российские власти не впустили на территорию Осетии.

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