Путин заявил Джемилеву, что Украина вышла из СССР не совсем законно
Президент России Владимир Путин заявил народному депутату Украины, бывшему руководителю Меджлиса крымских татар Мустафе Джемилеву, что Украина вышла из СССР не совсем законно.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Джемилев сказал украинским журналистам по итогам телефонного разговора с Путиным в Москве. Разговор прошел при содействии экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева и длился около получаса.
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"Я сказал Путину, что самым важным является вопрос территориальной целостности нашей страны, потому что ее нарушение является нарушением той договоренности, которая подписана странами-гарантами - США, Великобританией и Россией в 1994 году в обмен на наш отказ от ядерного оружия. Говорил ему, что если это будет нарушено, о возможных последствиях, в том числе, что такого рода договоренности никто доверять не будет, и будет стремление каждой страны, у которой есть финансовые возможности, обзавестись своим ядерным оружием, и Украина не будет исключением", - сказал Джемилев.
"На эту тему - территориальной целостности Украины - Путин затронул такой вопрос, что самопровозглашение независимой Украины не совсем соответствовало советским нормам, предусматривающим процедуру выхода из состава СССР. Вот такая позиция", - подчеркнул Джемилев.
*** 8 декабря 1991 года на встрече руководителей Беларуси, России и Украины в Беловежской пуще было принято решение о создании СНГ.
Соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховной Радой Украины 12 декабря 1991 года. Ратификация этого документа проходила с предостережениями, которые делали невозможным превращение Украины в часть нового союзного государства. В п. 3 соглашения указано, что государства СНГ, реформируя расположенные на их территориях группировки вооруженных сил бывшего СССР и создавая на их базе собственные вооруженные силы, будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности.