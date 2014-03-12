Путин заявил Джемилеву, что Украина вышла из СССР не совсем законно

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Джемилев сказал украинским журналистам по итогам телефонного разговора с Путиным в Москве. Разговор прошел при содействии экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева и длился около получаса.

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"Я сказал Путину, что самым важным является вопрос территориальной целостности нашей страны, потому что ее нарушение является нарушением той договоренности, которая подписана странами-гарантами - США, Великобританией и Россией в 1994 году в обмен на наш отказ от ядерного оружия. Говорил ему, что если это будет нарушено, о возможных последствиях, в том числе, что такого рода договоренности никто доверять не будет, и будет стремление каждой страны, у которой есть финансовые возможности, обзавестись своим ядерным оружием, и Украина не будет исключением", - сказал Джемилев.

"На эту тему - территориальной целостности Украины - Путин затронул такой вопрос, что самопровозглашение независимой Украины не совсем соответствовало советским нормам, предусматривающим процедуру выхода из состава СССР. Вот такая позиция", - подчеркнул Джемилев.

*** 8 декабря 1991 года на встрече руководителей Беларуси, России и Украины в Беловежской пуще было принято решение о создании СНГ.

Соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховной Радой Украины 12 декабря 1991 года. Ратификация этого документа проходила с предостережениями, которые делали невозможным превращение Украины в часть нового союзного государства. В п. 3 соглашения указано, что государства СНГ, реформируя расположенные на их территориях группировки вооруженных сил бывшего СССР и создавая на их базе собственные вооруженные силы, будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности.