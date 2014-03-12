Путин не отрицает наличие российских войск в Крыму - Джемилев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Джемилев сказал украинским журналистам по итогам телефонного разговора с Путиным в Москве. Разговор прошел при содействии экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева и длился около получаса. Была достигнута договоренность продолжить переговоры в случае необходимости.

"Я говорил об этом (присутствии российских войск), но он (Путин) этого не отрицал. Прямо - "да, наши войска там" - он не говорил. В то же время он говорил, что дал распоряжение о том, чтобы пристально следили, чтобы не было эксцессов с крымскими татарами. Распоряжение он может дать своим гражданам, то есть своим военнослужащим", - сказал Джемилев.

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"Дальше был разговор о гарантиях безопасности крымских татар, коренного народа Крыма. Путин заверил, что сделает все возможное, чтобы крымско-татарский народ, переживший так много в ХХ столетии, не пережил еще и другой трагедии. О том, что он (Путин) дал специальное распоряжение, чтобы пристально следить за тем, чтобы у крымско-татарских поселений был особый присмотр. Видимо, своим военнослужащим, чтобы не было никаких столкновений с крымскими татарами", - сказал он.

По словам Джемилева, Путин просил, чтобы крымские татары не были втянуты в конфликт, в который, по его мнению, хотят затянуть крымских татар "украинские националисты, бандеровцы, как он выразился".

Как сказал Джимилев, Путин обращал внимание на то, как живет Татарстан (регион, богатый углеводородами) в составе России. "Видимо, с намеком на то, что так же счастливо будут жить крымские татары, хотя он об этом прямо не говорил, что после вхождения в Россию будете жить также", - сказал Джемилев.