Российские военные угрожают охране складов в Инкермане гранатометами

Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

"Рядом с территорией складов, где хранятся боеприпасы разных типов в Инкермане, сосредоточены 35 российских солдат и 40 пророссийски настроенных активистов. Последние своими авто перекрыли выезды с территории воинской части. Российские солдаты требуют от охраны объекта допустить их на территорию украинской воинской части", - написал Селезнев на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

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"На высотах по периметру базы хранения размещены российские военнослужащие. У них, кроме автоматического оружия, гранатометы. Российские солдаты поставили ультиматум - немедленно допустить их на территорию объекта ли о будет штурм с использованием гранатометов. Сейчас идут переговоры", - сообщил Селезнев.